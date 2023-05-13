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Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezonun da transfer çalışmalarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar orta saha ve sol bek pozisyonu için gaza bastı. Sol bek pozisyonunda ise Galatasaray'ın eski yıldızı gündeme geldi. İşte Cimbom'un transfer planı...

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  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de gaza bastı.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Avrupa'da iddialı bir takım kurmak isteyen Sarı-kırmızılılar, hedeflerini belirledi.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Sol bek pozisyonu için yıldız bir isim düşünen Okan Buruk, rotayı eski Galatasaraylı futbolcuya Alex Telles'e çevirdi.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Bonservisi Manchester United'da bulunan Alex Telles kiralık olarak Sevilla'da forma giyiyor.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Galatasaray ise eski oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralama peşinde.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    TORREIRA'NIN YERİNE GUEYE

    Transfer planları arasında takımdan ayrılması muhtemel oyuncularının yerine de isimler bakan Galatasaray, Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir ismi gündeme aldı.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Galatasaray, Torreira'nın yerini Idrissa Gueye ile doldurmak istiyor.
  • Galatasaray'a iki dünya yıldızı!

    Geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelen Senegalli futbolcu, Everton'un ligden düşmesi halinde takımdan ayrılacağını açıkladı.

    Gueye, Everton'a imza attıktan sonraki 30 maçın tamamında oynadı 29 maçta ise 11 çıktı.

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