        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi UEFA'dan 'deplasman yasağı' cezası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi UEFA'dan 'deplasman yasağı' cezası!

        UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Liverpool maçında deplasman tribününde yer alamayacak.

        Giriş: 03.03.2026 - 22:46
        G.Saray'a UEFA'dan kötü haber!

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool’a konuk olacak Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber geldi. UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası verdi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool’u konuk edecek. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de rakibine konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde UEFA’dan Galatasaray ceza geldi. Son 16 Play-Off Turu’nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin Euro da para cezası verildi.

        Cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, karara itiraz edecek.

