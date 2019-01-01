Galatasaray'da ligin ilk devresinde santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, takımın performansını olumsuz etkilemişti. Devre arasında muhakkak santrfor transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi! Kariyerini Ekvador ekiplerinden Emelec'te sürdüren ve kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2018 itibarıyla sona eren Marlon de Jesus, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre devre arası transfer dönemi için Demba Ba ile anlaşma sağlayan ancak santrfor bölgesini tek transferle kapatmak istemeyen Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuyu araştırmaya geçti.

Daha önce İsrail'den Maccabi Haifa, Portekiz'de de Arouca formalarını terleten Marlon de Jesus, iki senedir ülkesinde Emelec'te forma giyiyordu. Geçen sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyen ve 4 gol atan oyuncunun Terim'e sorulduğu, tecrübeli çalıştırıcının raporuna göre hareket edileceği öğrenildi.

MARLON DE JESUS KİMDİR?

Tam adı: Marlon Jonathan de Jesus Pabon

Doğum tarihi: 4 Eylül 1991

Yaşı: 27

Boyu: 1,87

Uyruğu: Ekvador

Mevki: Santrfor

Ayak: Sağ

Son kulübü: Emelec

Milli takım: 5 maç 0 gol

Güncel piyasa değeri: 400 bin Euro

Son sezon istatistikleri: 25 maç 4 gol 3 asist

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