Yıldız futbolcularından Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.
UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon avro geliri kasasına koydu.
Galatasaray, bu sürede Badou Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Luis Cavanda, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Lionel Carole'ün satışından, Cenk Gönen'in ise kiralanmasından gelir sağladı.
EN YÜKSEK GELİR NDİAYE'DEN
Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı.
Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Stoke City ekibine gönderildi.
Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin avro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.
Bu dönemde Ndiaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin avro verdi.
RODRİGUES ÜÇÜNCÜ SIRADA
Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu.
Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Garry Rodrigues transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon avronun yüzde 20'sini anlaşma gereği Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek.
SON İKİ SEZONDAKİ TRANSFERLER
Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamasından gelir elde ettiği futbolcular şunlar:
|Futbolcu
|Gittiği Kulüp
|Bonservis ve K. Bedeli
|Badou Ndiaye
|Stoke City
|16.000.000 avro
|Armindo Bruma
|Leipzig
|13.250.000 avro
|Garry Rodrigues
|El Ittihad
|9.000.000 avro
|Bafetimbi Gomis
|El Hilal
|6.000.000 avro
|Luis Cavanda
|Standard Liege
|2.900.000 avro
|Lukas Podolski
|Vissel Kobe
|2.600.000 avro
|Semih Kaya
|Sparta Prag
|2.000.000 avro
|Lionel Carole
|Strasbourg
|1.100.000 avro
|Cenk Gönen
|Malaga
|200.000 avro
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