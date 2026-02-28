Galatasaray - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alanyaspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...