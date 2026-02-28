Canlı
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde Galatasaray - Alanyaspor maçının saati ve muhtemel 11'ler taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Ligde son olarak Konyaspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup edip zirve yarışında yara almak istemiyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 28.02.2026 - 17:25
        Galatasaray - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alanyaspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Alanyaspor maçı, 28 Şubat 2026 Cumartesi saat 20.00’de oynanacak.

        GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

        ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

        Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

        Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.

        REKABETTE 20. MAÇ

        İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 13, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Geride kalan 19 maçta sarı-kırmızılı takımın 43 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Icardi

