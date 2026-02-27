Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Alanyaspor mesaisini tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Alanyaspor mesaisini tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Giriş: 27.02.2026 - 20:22
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygalamalarıyla sona erdi.

        RAMS Park'taki Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

