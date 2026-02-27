Galatasaray, Alanyaspor mesaisini tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygalamalarıyla sona erdi.
RAMS Park'taki Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
