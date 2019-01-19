Süper Lig'e verilen ara sonra erdi, ikinci yarı Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla start aldı. Zirve yarışındaki Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Alper Ulusoy

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Gökay, Celil, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim (Cezalı)

ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

YEDEKLER: Korcan, Kone, Kaan, Mahmut Akan, Sedat, Ender, Mehmet, Nduka, Mahmut Altınkaya, Cerci

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

GALATASARAY'LA ANKARAGÜCÜ 96. RANDEVUDA

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 96. kez birbirlerine rakip oluyor.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

ASLAN'DAN EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'DAN

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

TÜRK TELEKOM STADYUMU