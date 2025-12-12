Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Antalya'da Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşılandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Antalya'da Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşılandı!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya geldi. Havalimanından konakladıkları otele geçen sarı-kırmızılıları taraftarlar UEFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde meşaleler ile karşıladı.

        Giriş: 12.12.2025 - 20:50 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:50
        Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşıladılar!
        Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta maçı için Antalya'ya geldi.

        Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek'teki konaklayacakları otele doğru hareket etti. Saatler öncesinden takımlarının konaklayacağı otelin önüne gelen taraftarlar ise heyecanla kafilenin gelişini bekledi.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİYLE GİRİŞ YAPTILAR

        Takım otobüsünü görür görmez meşaleleri yakan taraftarlar, yanlarında getirdikleri hoparlörden UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini açıp futbolcuları karşıladı. Havai fişek gösterisinde de bulunan taraftarlar, otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulunup fotoğraf çektirdi.

        Antalyaspor ile Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

