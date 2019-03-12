Galatasaray - Antalyaspor maçının yazar yorumları

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Galatasaray bir coşku takımı. İç sahada 1-0’la ya da 2-0’la yetinmiyorlar, Belhanda da, Feghouli de, N’diaye de, Onyekuru da, herkes tabelada adını görmek istiyor. Ve bu kadar iştahlı bir ön grupla bir maçın 2-0’dan dörde-beşe gelişi çorap söküğü kolaylığında oluyor adeta.