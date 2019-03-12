Galatasaray - Antalyaspor maçının yazar yorumları

İBRAHİM YILDIZ: Muslera, Antalyaspor’a gol izni vermedi. Maç süresince toplam 7 kurtarış yaptı. Bunların tamamı gol olacak vuruşlardı. Kurtarılması da son derece güç toplardı…
60 dakikalık oyun tek golle devam ederken, Muslera’nın 5 kurtarışı Sarı-Kırmızılıları oyunda tuttu. Antalyaspor’un bir de direkten dönen topu vardı üstelik…
Antalyaspor karşısında Muslera’dan sonra öne çıkan bir diğer isim ise iki gol atan Onyekuru oldu. İyi mücadele etti. Hata yapmadı. Golü düşündü. Kenarlardan rakip ceza alanına girerek etkili oldu…
AHMET ÇAKAR: Maçı seyretmeyen sonuca bakarak 'Galatasaray, Antalyaspor'u dağıtmış' diyebilir ama siz bu satırları okurken, Türk medyasında dün geceki maçın en iyi oyuncusu olarak çoğunlukla Fernando Muslera çıkacak.
Gerçekten de Muslera dün gecenin yıldızıydı. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey ortaya koymayan, Feghouli'nin tesadüfi bir golüyle öne geçen Galatasaray'ı bu yarıda tamamen kalecisi Muslera kurtardı.
İkinci yarıya da aslında konuk ekip Antalyaspor iyi başladı. Muslera bu dakikalarda da yine muhteşem goller kurtardı. Direkler de ona yardım etti ve bu dakikalarda Galatasaray ikinci golü bulup maçı bitirdi. Galatasaray kötü de oynasa bazı yıldızların kalite farkıyla rahat goller bulabiliyor...
ERMAN TOROĞLU: Maça gelmeyenler ve seyretmeyenler 5-0'ı görünce "Galatasaray ezdi geçti, Antalya'yı duman etti" diyecekler ama kazın ayağı öyle değil. Galatasaray bir gol attı, tamamen tesadüf...
Sonra başlıyor Muslera kurtarmaya… Maç devam ediyor Muslera en az üç net gol pozisyonunu kurtarıyor. İşin ilginç yanı; G.Saraylı oyuncular diyor ki "Muslera'ya ayıp oluyor. Biz neler yapıyoruz, adam neler yapıyor" Sonra biraz oynamaya başlıyorlar.
Dün gece Muslera kurtardı, Galatasaray attı; Muslera kurtardı Galatasaray attı. Tahmin ediyorum en az 7 tane kurtardığı top var. Muslera, 'Muslera' olunca G.Saray'ın işi kolaylaşıyor. Biraz sallanınca hemen "Muslera gidebilir, genç kaleci alalım" görüşleri ortaya atılıyor. Bence bu büyük haksızlık.
Muslera'nın Türkiye'de olduğu 8 seneye baktığınızda eğer Muslera'ya taş atıp tenkit ederseniz yukarıda Allah var, sizi çarpar! Dünkü maçı resmen Muslera çevirdi.
UĞUR MELEKE: Misafir ekip dün hücuma bazen öyle ekstra coşkuyla çıktı ki, Galatasaray’ın son yıllarda en fazla kontra atak fırsatı bulduğu iç saha maçıydı muhtemelen bu.
Galatasaray bir coşku takımı. İç sahada 1-0’la ya da 2-0’la yetinmiyorlar, Belhanda da, Feghouli de, N’diaye de, Onyekuru da, herkes tabelada adını görmek istiyor. Ve bu kadar iştahlı bir ön grupla bir maçın 2-0’dan dörde-beşe gelişi çorap söküğü kolaylığında oluyor adeta.
MEHMET DEMİRKOL: Fernando’nun yokluğunda Galatasaray’ın dönenleri toplayıp hemen oyuna sokması zorlaşıyor. Onun dengi kadroda yok. Burada Galatasaray ön alan oyuncularının da birbirlerini anlamakta zorluk çektiklerini söylemek lazım.
Donk oyuna girdikten sonra, tabii Bülent hoca da risk almaya başlayınca oyun, dönenleri toplamaktan çok mesafeyi hızlı kat etme gereksinimine yol açtı. Muslera kritik kurtarışlarla direnç noktası oldu.
Galatasaray da 2. en iyi bildiği işi yapmaya başladı. Feghouli ve Onyekuru’yu iki kanattan hızlı ve efektif kullandılar. Bu da yetti.
LEVENT TÜZEMEN: Dokara'nın şutunu, Bahadır'ın şut gibi kafa vuruşunu Muslera'nın kurtarması maçı ve pozisyonları ne kadar dikkatli izlediğinin bir göstergesidir.
Galatasaray taraftarları Muslera'ya sahip çıkıp, bilerek yıpratma politikası yapanlara prim vermemeli. Eğer 41 yaşındaki Buffon, 38 yaşındaki Casillas, 37 yaşındaki Petr Cech hala vazgeçilmez ise Galatasaray'ın kalesinde Muslera "Fit" haliyle daha uzun süre oynar..
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