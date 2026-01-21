Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez berabere kaldı!
Galatasaray, Avrupa kupalarında Atletico Madrid ile 7. kez mücadele ederken, İspanyol ekibiyle 3. defa berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.
Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.
