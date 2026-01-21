Habertürk
Habertürk
        Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez berabere kaldı!

        Galatasaray, Avrupa kupalarında Atletico Madrid ile 7. kez mücadele ederken, İspanyol ekibiyle 3. defa berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:13 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:13
        Galatasaray, Atletico ile 3. kez berabere kaldı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti.

        Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.

        Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.

