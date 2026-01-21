Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez berabere kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.

Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.