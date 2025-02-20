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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum

        İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası Galatasaray-AZ Alkmaar maçına ev sahipliği yapacak RAMS Park'taki son durum merak ediliyor. HT Spor'un edindiği bilgilere göre; saha zemininde şu an için bir sorun bulunmazken, olası bir olumsuz duruma karşı stadyumda ilave personel hazırda bekliyor.

        Giriş: 20.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:05
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        G.Saray-AZ maçı öncesi statta son durum
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        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı konuk edeceği maç öncesi İstanbul'da devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta teyakkuza geçildi.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; dün akşamki AZ Alkmaar idmanından sonra growlight cihazları 03.00’e kadar bir yarı sahada, 03.00’ten sonra da diğer yarı sahada çalıştırıldı.

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        Stattaki alttan ısıtma sistemi ise toprağın ısısını belli bir derecede tutuyor, karı eritmek için ayrıca sisair sistemi kullanılıyor. Bu sistemle yukarıdan sıcak hava üfleniyor.

        Şu anda zemindeki çim yoğunluğunun da yüzde 98 oranında olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Seyrantepe civarında kar yağışı 12.00’den itibaren etkisini artırdı ancak 13.00 itibarıyla yağış azaldı. Statta ilave personel tedbir amaçlı olarak hazırda bekliyor.

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