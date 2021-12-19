ERMAN TOROĞLU

Diagne iki tane net gol kaçırdı. Ve Başakşehir'in golü geldi. Bu gole Galatasaraylı futbolcular çok itiraz ettiler. Hem Okaka hem de Marcao kuvvetli oyuncular, fizik olarak etkililer. Başakşehir santrforu zaten kalçayı dayadı mı, adamı zor hareket ettiriyorsun. Marcao bir denedi ama kendini yerde buldu. Okaka'nın da bence burada faulü yoktu, sonra röveşatayı yaptı, golünü attı.