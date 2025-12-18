Habertürk
        Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Kadir Sağlam!

        Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Kadir Sağlam!

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın VAR hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

        Giriş: 18.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:09
        İşte kupa maçının VAR hakemi!
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

        Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın VAR hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

