Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Kadir Sağlam!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın VAR hakemi ise Kadir Sağlam oldu.
Giriş: 18.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:09
