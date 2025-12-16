Galatasaray Başakşehir mesaisine başladı!
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında 18 Aralık Perşembe günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 2 gün izin yaptı. Galatasaray, kupadaki RAMS Başakşehir mücadelesi öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
Salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi.
Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Nijeryalı Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina ve Senegalli Ismail Jakobs, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.