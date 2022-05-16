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Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray'da seçim rüzgarları esmeye devam ediyor. Nisan ve Mayıs olmak üzere 2 kez ertelenen seçimin ne zaman yapılacağı büyük merak konusu olmuş durumda. İşte sarı kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği seçim ile ilgili son durum...

  • 01
    Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

    Galatasaray'da seçimi gündemi sürüyor. Son yaşanan gelişmeler sonrası seçim tarihi bir kez daha ertelendi ve sarı kırmızılı taraftarlar ile üyeler, yeni seçimin ne zaman yapılacağını ve kimlerin aday olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

    Sarı kırmızılı kulübün 30 Nisan Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri olmak üzere 2 kez ertelenen seçimli kongresinin 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor!
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    Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

    EŞREF HAMAMCIOĞLU
  • 03
    Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

    METİN ÖZTÜRK
  • 04
    Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

    DURSUN ÖZBEK

    Ortaya çıkan tedbir kararı sonrası ertelenen seçimin ardından eski başkanlardan Dursun Özbek'in aday olabileceği iddia ediliyor.
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    Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

    ÜNAL AYSAL 

    Ortaya çıkan tedbir kararı sonrası ertelenen seçimin ardından eski başkanlardan Ünal Aysal'ın aday olabileceği iddia ediliyor.
  • 06
    Galatasaray Başkan adayları kimler, Dursun Özbek aday mı? 2022 Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?

    ABDÜRRAHİM ALBAYRAK

    Ortaya çıkan tedbir kararı sonrası ertelenen seçimin ardından eski asbaşkanlardan Abdürrahim Albayrak'ın aday olabileceği iddia ediliyor.

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