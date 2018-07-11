Kulübün borçlarının yüksekliğine dikkati çeken Cengiz, "Sadece bir bankaya yaklaşık 7 yıllık süreçte kullandığmız kredi için 220 milyon lira ödemişiz, 240 milyon lira daha da ödeyeceğiz. Borç bittiğinde, sadece bir bankaya toplam 460 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar." dedi.
İçinde bulunulan genel mali durumlardan kaynaklı olarak faizlerin de artığını anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu mali sunumların aynısını UEFA'ya da yapıyoruz. Eğer bugünkü mali durum geçerli olsaydı, biz 470 milyon lira artı gelirdeydik. Ama böyle bir dünya yok. Geçmişimiz de bize ait. Eski yönetimlerde de bizim. Sözleşmeler ve borçları bize ait. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Biz yönetim olarak 47 milyon liralık ertelenmiş vergi borcunu yapılandırdık. Futbolculara 176 milyon lira gecikmiş borç ödedik. Diğer kulüplere yine 59 milyon lira gecikmiş borç kapattık. Toplam kredilerimiz, 996 milyon lira. Borç, 226 milyon avrodan, 176 milyon avroya düşmüş. Kurdaki artışa karşın, borcu 40 milyon avroya yakın düşürdük. Toplam 264 milyon lira kredi ana para ödemesi yapıldı. Yine 11 faktoring şirketine olan 57 milyon lira borcu kapattık. Bu süreçte 121 milyon lira ise kredi kullanımı gerçekleştirdik. Bu kredi, Abdurrahim Albayrak ve benim benim kefaletimle kullanıldı."
GALATASARAY ADASI'NDAKİ YIKIM KONUSU
Başkan Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yıkım için bugün tekrar Galatasaray Adası'na gitmeleri konusuyla ilgili üyelere bilgi verdi.
Sabah erken saatlerde durumdan haberdar olduklarını ve yönetici arkadaşlarının oraya gittiklerini anlatan Cengiz, "Belediye ekiplerine, kiracı ile anlaşarak burayı yenide açma kararı aldığımız söylenmiş. Biz de şaşırdık. Onlar da inceleme yapıp çıktılar. Gerçekten de açılacakmış gibi hazırlık yapılmış. Biz de konuyu araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye yetkililerinin kendilerine, "Burasıyla ilgili yıkım kararı var ve belediye ile anlaşmaya varılmadan burada kimse imarda bulunamaz." dediğini aktaran Cengiz, "Biz hukuka saygılı bir caimanın insanlarıyız. Hukuk içinde yürüyoruz. Davalar 2012 yılından beri sürüyor. Kiracı (Mehmet Koçarslan) da bunu çok iyi değerlendiriyor. Biz de bıktık. Galatasaray Adası'nı mutlaka geri almamız gerek. Kiracı, toplam 11 milyon liralık maddi ve manevi zarar davası açtı. Biz de kendisine, zararlarımızdan dolayı 90 milyon lira manevi, 50 milyon lara da maddi olmak üzere ödeme ihtarı çektik. Davasını da açacağız. İstanbul gibi dünyanın incisi şehirde çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.
"AMATÖR ŞUBELER ASLA KAPANMAYACAK"
Başkan Mustafa Cengiz, içinde bulunulan mali durumdan dolayı amatör şubelerin kapatılacağı iddialarını yalanlarken, kaynakları ölçüsünde harcama yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Kulübün son 10 yılda gelir gider farkının 188 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Cengiz, "Bu durumun temelinde amatör şubeler yatıyor. Biz asla kapatmak istemiyoruz. UEFA yetkilileri de bu konuda bizi eleştirdi. Futboldan kazandığımızı başka branşlara aktarmamamızı istediler. Parasal açıdan maalesef ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık ya da devletin üstlenmesi gereken misyonu biz aldık. Neden hep 'üç büyük kulüp' denir. İşte bu yüzden. Toplam 13 branşta 1400'ün üzerinde genç mücadele ediyor. Bize hiçbir parasal dönüşü yok. Kulüpler bu anlamda ulusal bir grev üstleniyor." şeklinde görüş belirtti.
Yeni vergi düzenlemesiyle, futbol şubesi vergilerinin amatör şubelerde kullanılmak üzere iadesi için yol açıldığını ancak burada da uygulamadan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti:
"Çok güzel bir yasa çıktı. Bizim kulüp olarak 9 milyon avroya yakın stopaj ödememiz var ve bunun geri dönüşü amatör şubelere büyük destek olacaktır. Ancak öyle bir hükümle çıktı ki kanun, önce siz bu vergiyi yatıracaksınız, sonra size geri iade yapılacak. Yani tahakkuk yeterli değil, tahsili de gerekli. Bende ise para yok. Beyan yeterli olmuyor. Zaten bende o para olsa, bu duruma düşmem. Taksitlendirildiği takdirde de geri ödeme yapılmıyor. Hükümetimizden ricamız, bir düzeltme yapılması. Haklı taleplerimiz doğrultusunda verginin tahakkukta iade edilmesi şeklinde değişiklik olursa, önemli bir fayda sağlanır. Amatör şubeler asla kapanmayacak. Ancak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız."
"MAÇ BAŞI PRİMİ YERİNE GALİYET PRİMİ ÜZERİNİ ÇALIŞIYORUZ"
Kombine kart satışlarında 30 bine yaklaştıklarını bir noktada artık satış yapmayacaklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Çünkü maç günü hasılatı, kombine ve loca hasılatının çok üzerinde." derken, yeni transfer edilen oyucuların maç başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini, görüşmelere başlandığı duyurulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sadece kazanılan maçları kapsayan bir prim sisteminde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.
Cengiz ayrıca, kulübe üyelik için başvurusunu yapmış bin 700 kişi bulunduğunu da açıklayarak, "Tüzük tadilini yapabilirsek, bir defaya mahsus olarak bu kişileri tek seferde üye almak istiyoruz." ifadesini kullandı.
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