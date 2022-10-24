Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor maçının ardından kameraların karşısına geçerek hakem Ali Palabıyık, VAR sisteminin işleyişi ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulundu.

ABONE OL
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık başta olmak üzere hakemlerin yönetimi için sert ifadeler kullandı.

    Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

     
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "BU OPERASYONU BEKLİYORDUK"

    Bugün herkes seyretti. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Bu operasyonu bekliyorduk. 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

    Adaletin eksikliğini her kulüp hissediyor. Çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz ama adalet eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Herkes seyretti. Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "G.SARAY'IN ÖNÜNÜ BÖYLE 2 KIRMIZI KARTLA KESEMEZSİNİZ"

    Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla falan kesemezsiniz.  Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "SAYIN BÜYÜKEKŞİ, LÜTFEN SÖZLERİNİZİN ARKASINDA DURUN"

    TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlattık. Siz ne diyorsunuz dedik. Her pozisyonda bize hak verdi. 'Peki, Sayın Başkan. Bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım' dedim. Kendisi de bunla mücadele ettiğini, bu manadaki tavırların, yapılan işlerin önünü kestiğini, bir kısmının içeride olduğunu kendisi söyledi. Sayın Büyükekşi'ye bunları hatırlıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Türk futbolunu çıkmaza götüren bu klikleri temizleyin. Beni tanıyan herkes iyi bilir.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "VAR NİYE VAR?"

    Artık bıçak kemiğe dayandı. Buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyredince! Kırmızı kartları seyredince ne hissettiniz! VAR niye var! VAR ne zaman devreye girecek!
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "EY ALİ PALABIYIK, NASIL UYUYACAKSIN!"

    Ligin aşağı yukarı 3'te 1'ini oynadık. Kendi içinizde de bu yorumları yapın. Bir daha seyredin, bir daha seyredin. Bir takımın hakkını yemek sizi rahatsız etmiyor mu Allah aşkına! Ey Ali Palabıyık, sen bu gece nasıl uyuyacaksın!
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "İNTİKAM HİSSİYLE TETİKÇİ GÖNDERDİLER"

    Hata yapılabilir. Hakemlik müessesinde hata kabul edilebilir. Daha soğumadan, bu konular konuşulduktan sonra hemen intikam hissiyle tetikçi göndermek nasıl oluyor!
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "TFF BAŞKANI OLSAM UYKU TUTMAZ"

    Ben MHK başkanı olsam veya TFF başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hata yapılırken, bir takımın kaderiyle, emeğiyle oynamak kabul edilebilir değil.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "HİÇ VİCDANINIZ SIZLAMADI MI?"

    Herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanırım. Ben bu derece isyan ediyorsam bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilebilir tarafı yok. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK yöneticileri, atayıcıları! VAR'daki oturanlar, VAR'daki futbolu izleyenler; hiç vicdanınız sızlamadı mı! Boey'e gösterilen kırmızı kart. TFF, bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz! Tavrımızdan 1 santim geri adım atmayız.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "NE YAPACAKSANIZ BİR SEFERDE YAPIN"

    Galatasaray'ın önünü böyle keseceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Tarihe bakın. Galatasaray, her zaman bu mücadelenin içinden başarıyla çıkmıştır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı! Ne yapacaksanız 1 seferde yapın. Galatasaray'ı kimse yenemez, bunu bilin!
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "G.SARAY HER ZAMAN BU OYUNLARI YENER"

    Galatasaray, her zaman bu tip oyunları yener! Onun için bugüne kadar söylediklerimizin bir tek amacı var; Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara geri gelmesini istiyoruz.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "DÜDÜK ASILSA NE OLACAK?"

    Düdük asılsa ne olacak! Ali Palabıyıklar biter mi? Öyle bir iddiayla konuşmuyorum. İşin bütünü itibarıyla konuşuyorum. Sayın Büyükekşi'ye söylediklerini hatırlatıyorum. TFF, adalet dağıtmak için orada. Maçtan sonra maçı bir daha izleyin. Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin deyin ki, Boey'in kartı haklıydı deyin. Çıkın açıklama yapın. Falan kırmızı kart doğruydu deyin. Katlet adamı öldür, arkadan seyret.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUM"

    Bizim derdimiz kişilerin, takımların söylemleri değil. Siz basın, maçı seyrediyorsunuz. Benim bu sözlerime karşı başkan yanıldı, yanlış gördü deyin. Herkesin şikayet ettiği konular belli. Bunlar sona erene kadar susmayacağız. Biz susmayacağız. Susmama sebebimiz, kendimiz için değil, Türk futbol camiası için. Herkesin çabası var, bir yere gelmek istiyor. Böyle basit manipülatif yapılan bu işin içinde olmaması lazım. Sizden açıklama bekliyorum TFF! Bu yanlıştı deyin. Olaylara seyirci kalmayın. Bir kelimeniz varsa çıkın. Biz bu oyunları defalarca seyrettik. Siz perdenin arkasından bu orta oyunu seyrediyorsunuz. İnanın bana, biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar susmayacağız. Ta ki Ali Palabıyık çıksın anlatsın veya MHK açıklasın...
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

    "SİZİN VAR'INIZA İNANMIYORUM!"

    Salı günü bizi TFF'ye çağırıyorlar. Bize VAR'ı anlatacaklarmış. VAR'ın nesini anlatacaksınız? VAR bugün sahnede var mıydı? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsunuz? Salı günkü toplantıya gelmiyorum. Sizin VAR'ınıza inanmıyorum. VAR, Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.