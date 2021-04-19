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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray´a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.

Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'ne katılıyor mu? Resmi açıklama geldi! Başkan Mustafa Cengiz...
DHA

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi. Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

"GALATASARAY'IN MENFAATLERİ NEYİ GEREKTİRİRSE ONU YAPARIM"

Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa´da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert´e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

THE SUN 2020'DE GALATASARAY'IN DA YER ALACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ!

İngiltere'de yayın yapan The Sun, 10 Mayıs 2020 tarihli özel haberinde bu organizasyon için çalışmalar yürütüldüğünü belirtmiş Barcelona, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin ligde olmasının hedeflendiğini kaydetmişti. Haberde "Celtic, Ajax, Galatasaray hatta Kızılyıldız gibi dünya çapında taraftarları olan kulüpler de düşünülüyor" ifadelerine yer verilmişti.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN FORMATI NE?

Tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi'nin formatı, futbolseverlerce merak edilen konuların ilk sıralarında yer alıyor. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak. 20 takımın yer alacağı organizasyonda, kalan 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.

Organizasyonda maçlar, hafta içi oynanacak. Bu sayede takımlar, kendi liglerinde hafta sonu oynayacakları karşılaşmalara katılabilecek. Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak.

Gruplarını ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak. Turnuvanın kalan kısmında takımlar, finale kadar çift maç eleme usulü tur atlayacak. Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak.

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