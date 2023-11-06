Galatasaray, Bayern Münih karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında karşılaşacağı Bayern Münih karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Bayern Münih karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.