Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri çıktı mı ve bilet fiyatları ne kadar? GS Bayern maçı ne zaman?
Galatasaray Bayern Münih maçı için artık geri sayım başlamış durumda. Liglere verilen milli ara sonrası gözlerin çevrildiği zorlu maça dair en çok; Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri çıktı mı ve bilet fiyatları ne kadar sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, hem bu sorularla ilgili son bilgiler hem de söz konusu mücadelenin günü, saati ve temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel 11'i hakkında ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftası mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta ilk iki sırada yer alan iki takımın mücadelesinde kazanan liderlik yolunda büyük bir avantaj sağlayacak. İşte, sarı kırmızılı futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Bayern Münih maçına dair bilgiler...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin beklenen açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.