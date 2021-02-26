Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler ve kadrolar

Galatasaray BB Erzurumspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray BB Erzurumspor maçı 27 Şubat Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

BB Erzurumspor: Szumski, Ucar, Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Alkilic, Chahechouhe, Novikovas and Gomes