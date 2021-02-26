Galatasaray BB Erzurumspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray BB Erzurumspor maçı hangi kanalda?
GALATASARAY BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray BB Erzurumspor maçı 27 Şubat Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.
BB Erzurumspor: Szumski, Ucar, Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Alkilic, Chahechouhe, Novikovas and Gomes
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