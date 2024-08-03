Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finali golle başladı. Siyah-beyazlılar maçın henüz 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI!

İtalyan yıldızın kaydettiği gol, Süper Kupa tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Süper Kupa'da daha önceki en erken gol, 8 Nisan 2024'te oynanan ve yarıda kalan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelmişti. Galatasaraylı Mauro Icardi, 50. saniyede fileleri havalandırmıştı.

Lazio'dan transfer edilen Immobile böylece, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.