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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Galatasaray Kulübü ile Bilyoner arasında, futbol ve basketbol takımlarını içeren sponsorluk sözleşmesi imzalanmasıyla ilgili konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, sektörün daha da büyümesi için kaçak uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:42
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        Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!
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        RAMS Park'taki imza töreninin ardından basın mensuplarıyla yapılan sohbette soruları yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, anlaşmayla ilgili düşüncelerini paylaştı.

        Bilyoner'e ve Emin Hitay'a destekleri için teşekkür eden Başkan Özbek, "Bu sektörün büyümesinin bir tek yolu var; kaçakla mücadele etmek. Ben buradan kamuya çağrıda bulunuyorum. Bu konuda kulüplerin üzerine düşen ne varsa kaçağın engellenmesi çalışmalarına destek vermek için Galatasaray Spor Kulübü olarak hazırız. Buna büyük ihtiyaç var. Hem naklen yayında hem de Bilyoner'in iştigal ettiği sahada. Kaçak bahis siteleriyle yapılan mücadelenin daha etkin olması lazım." dedi.

        Kaçakla mücadele geliştikçe ve başarıya ulaştıkça kulüplerin gelirlerinin de artacağı öngörüsünde bulunan Özbek, "Onun için bu mücadelede herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Emin beye de, hem basketbola hem de futbola verdiği destekten dolayı bir Galatasaraylı olarak çok teşekkür ediyorum. 'Allah utandırmasın' diyorum onlara da. Bu desteğin onlara da fayda getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

        EMİN HİTAY: GALATASARAY'A SPONSOR OLMAK BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ

        Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise, firma olarak 20. yıllarını yaşadıkları ve online sektörde çok önemli bir yılın içinde yer aldıklarına dikkati çekerek, "Yani 2003 yılında, sosyal medyada ne Facebook ne Twitter ne Instagram ne WhatsApp vardı. Bunların hiçbiri yoktu. Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Dünyada online şirket sayısı iki elin parmakları kadardı diyebilirim. Yani çok azdı; büyük şirket olarak, önemli cirolar yapan şirketler olarak. Dolayısıyla 20 yıl bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Bütün dünyada çok az şirket varken sektörde bulunmanın gururunu yaşadıklarını da kaydeden Hitay, "Galatasaray'a sponsor olmak bizim için onur ve şereftir. Biz bunun gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize. Güzel sözleri için sayın başkanıma da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.

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