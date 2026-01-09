Habertürk
        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66 - Emlak Konut: 64 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66 - Emlak Konut: 64 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 66-64 kazanarak finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.01.2026 - 22:48 Güncelleme: 09.01.2026 - 23:03
        G.Saray, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 yenerek adını finale yazdırdı.

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 24, Oblak 6, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora Yamaner 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 3, Johannes 3

        Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 11, Ndour 9, Ceren Akpınar 3, Delaere, Melek Uzunoğlu, Holesinska 5

        1. Periyot: 20-19

        Devre: 37-36

        3. Periyot: 47-45

