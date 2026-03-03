Canlı
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Galatasaray Çağdaş Faktoring - Basket Landes: 67-51 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Basket Landes: 67-51 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague play-in maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 67-51 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi.

        Giriş: 03.03.2026 - 23:10
        G.Saray, EuroLeague'de yarı finalde!

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek.

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Veronika Obertova (Slovakya), Alin Faur (Romanya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 16, Juhasz 6, Johannes 12, Kuier 17, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 6, Elif Bayram

        Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 7, Musa 15, Massey 3, Lacan 3, Wojta 9, Pardon 2, Ewodo 5, Macquet 2, Bussiere

        1. Periyot: 18-13

        Devre: 38-27

        3. Periyot: 54-35

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla Palas Gölü yağışlarla 41 yıl önceki havzasına yeniden kavuştu

        Kesin korunacak hassas alanlar arasında olan Tuzla Palas Gölünün yüzey alanı, bölgedeki etkili kar ve yağmurların ardından 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareye yükseldi. (AA)

