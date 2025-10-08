Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, galibiyetle başlamak istiyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, galibiyetle başlamak istiyor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, galibiyetle başlamak istiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon organizasyonun B Grubu'nda Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale