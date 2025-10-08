Galatasaray Çağdaş Faktoring, galibiyetle başlamak istiyor
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak.
Giriş: 08.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:59
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon organizasyonun B Grubu'nda Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ