        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'yı ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'yı ağırlıyor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında yarın İspanya'nın Spar Girona takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 03.02.2026 - 10:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:00
        Galatasaray, Spar Girona'yı ağırlıyor!
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın İspanyol ekibi Spar Girona'yı ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 yenilgi elde ederek Altılı Final'i garantileyen Galatasaray, grupta ilk sırada yer alıyor.

        İspanyol temsilcisi ise toplamda 8 galibiyet, 3 yenilgiyle sarı-kırmızılı takımı takibini sürdürüyor.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci turda Spar Girona ile oynadığı ilk mücadeleyi 82-68 kazandı.

        STATÜ

        Gruplarını ilk 2'de bitiren ekipler, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'de çeyrek finale kalabilmek için play-in müsabakaları yapacak.

        Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

        Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.

