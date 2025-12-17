Habertürk
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tango Bourges Basket'i farklı yendi! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tango Bourges Basket'i farklı yendi!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague'de Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:00
        Galatasaray, Bourges Basket'i farklı yendi!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Euroleague ikinci tur E Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 yendi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede farkı çift haneye taşıdı. İlk çeyreği 28-12 önde tamamlayan Galatasaray, devre arasına da 44-24 üstün girdi.

        Üstünlüğünü ikinci devrede de koruyan ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 61-47 önde geçtiği müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

        Galatasaray'da 19 sayı, 4 ribauntla oynayan Teja Oblak galibiyette başrolü aldı. Sarı-kırmızılı ekipte 13'er sayı üreten Dorka Juhasz 7, Kamiah Smalls 4 ribauntluk katkı verdi. Elizabeth Williams 11, Derin Erdoğan 10 sayıyla çift haneli skor üretti. Marine Johannes 6 sayı, Awak Kuier 6 sayı, 9 ribauntla mücadele etti. Ayşe Cora Yamaner ise 2 sayı buldu.

        Tango Bourges Basket'te ise Tima Pouye'nin 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

        İlk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-kırmızılılar, ikinci turdaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, ilk hafta müsabakasında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag takımına 64-55 yenilmişti.

        İkinci tura galibiyetle giren Fransa temsilcisi, ilk yenilgisini yaşadı.

