Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tango Bourges Basket'i farklı yendi!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Euroleague ikinci tur E Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede farkı çift haneye taşıdı. İlk çeyreği 28-12 önde tamamlayan Galatasaray, devre arasına da 44-24 üstün girdi.
Üstünlüğünü ikinci devrede de koruyan ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 61-47 önde geçtiği müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.
Galatasaray'da 19 sayı, 4 ribauntla oynayan Teja Oblak galibiyette başrolü aldı. Sarı-kırmızılı ekipte 13'er sayı üreten Dorka Juhasz 7, Kamiah Smalls 4 ribauntluk katkı verdi. Elizabeth Williams 11, Derin Erdoğan 10 sayıyla çift haneli skor üretti. Marine Johannes 6 sayı, Awak Kuier 6 sayı, 9 ribauntla mücadele etti. Ayşe Cora Yamaner ise 2 sayı buldu.
Tango Bourges Basket'te ise Tima Pouye'nin 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
İlk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-kırmızılılar, ikinci turdaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, ilk hafta müsabakasında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag takımına 64-55 yenilmişti.
İkinci tura galibiyetle giren Fransa temsilcisi, ilk yenilgisini yaşadı.