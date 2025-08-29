İSTANBUL'DA OYNANAN MAÇLAR

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 17'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisini konuk ettiği son 3 lig maçında 4 ve üstü gol attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakaları 4-2, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla kazandı.