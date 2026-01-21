Galatasaray'da 2 değişiklik: Victor Osimhen 11'de!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temilsici Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu.

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'yi yedeğe çeken Buruk, yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Torreira'ya formayı teslim ederken İlkay Gündoğan'ı kulübede oturttu.

SAKATLIĞI BULUNAN SARA, ÖZEL ÖNLEMLE KADROYA ALINDI

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya yazıldı.

Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDAN BU SABAH DÖNEN JAKOBS KADRODA

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ismail Jakobs, bugün sabah İstanbul'a dönerek maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı formayı Osimhen gibi son olarak Antalyaspor mücadelesinde terleten Jakobs, ardından milli takım kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde takıma katılan Jakobs, teknik direktör Okan Buruk tarafından Atletico Madrid maçı kadrosuna alındı.

YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı.

SÖRLOTH 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.

2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu. Ardından İspanya'da Real Sociedad ve Villareal formaları giyen yıldız santrfor, 2024'te Atletico Madrid'e transfer oldu.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 1 kez 2 Aralık 2020'de Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelen Sörloth, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de sahada yer aldı.

İSPANYA'DAKİ TREN KAZASI İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde İspanya'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım futbolcuları, hakemler ve taraftarlar, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.