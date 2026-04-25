        Galatasaray'da 2026-2027 sezonu bütçesi kabul edildi!

        Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı gerçekleştirildi ve 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Yeni sezon bütçesi kabul edildi!

        Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve gündemin okunmasıyla devam etti.

        Bütçe toplantısında 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemi bütçe tasarısı görüşülerek karara bağlandı.

        Yapılan oylama sonucu 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

        2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider olması ve 362 milyon liralık kar bekleniyor.

        Faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörülüyor.

        İBRAHİM HATİPOĞLU: 6.9 MİLYAR TL GELİR, 8.8 MİLYAR TL GİDER BEKLİYORUZ

        Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

        REKLAM

        Hatipoğlu, yıllık olağan bütçe toplantısında yeni dönemde hedeflenen bütçelerle ilgili sunum yaptı.

        Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 1 milyar 977 milyon lira olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon lira; 3,5 milyar lira olarak öngörülen giderin 5,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

        Hatipoğlu, 1,5 milyar lira olarak bütçelenen gelir-gider farkının 1,9 milyar lira olduğunu vurguladı.

        İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider ile 361 milyon liralık kar hedeflendiğini bildirdi.

        Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörüldüğünü kaydetti.

        FLORYA'DAN İLK FON GELİRİ BÜTÇEDE

        Galatasaray Kulübü, Florya'dan elde edilecek gelirde ilk fon getirisini 2026-2027 döneminde elde edecek.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'ni hasılat paylaşımı modeliyle konut yapımı için devreden sarı-kırmızılı kulüp, bu projeden gelecek parayı bir hesapta bloke tutarak getirisini amatör branşlara ve tesislere harcayacak.

        Yakında inşaat çalışmaları başlayacak Florya'dan hedeflenen gelir ilk kez bütçede yer aldı. Kulüp, 2026-2027 bütçesinde Florya gelirinin getirisinden 92 milyon lira kazanmayı amaçlıyor.

        DURSUN ÖZBEK: SİZLERİN DESTEĞİYLE HAYAL ETTİĞİMİZ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oylama ve konuşmaların sona ermesinin ardından kapanış konuşması yaptı. Sarı-kırmızılılarda sürekliliğin önemine değinen Özbek, "23 Mayıs'ta gideceğimiz seçimde genel kurul kime teveccüh gösterirse göstersin gelen kardeşlerimin de benim yaptığım başarının daha üzerine çıkacağından son derece eminim. Genel kurulun takdiri. Genel kurulun seçeceği kardeşlerimizin de her zaman yanında olacağım" dedi.

        Güzel bir genel kurul toplantısı geçirdiklerini ifade eden Başkan Özbek, "Katılan tüm üyelerimize, yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bize duyduğunuz güveni büyük bir sorumluluk bilinci ile taşımaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız projeler için en büyük enerjiyi veren, yaptığımız birlik, beraberlik ve sevgi iklimidir. Sizlerin desteğiyle hayal ettiğimiz projeleri gerçekleştirmeye ve daha büyük başarılara imza atamaya da devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

        İstanbul'da büyük operasyon: Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

        İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, boş bir arsada toprak altındaki su kuyusuna gizlenmiş, ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak 3 bin 92 silah parçası ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!