Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

Sarı-Kırmızılılar, Lionel Carole'un transferi için Strasbourg ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

CAROLE İMZAYI ATTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu. Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la resmi sözleşme imzaladı.

600 BİN EURO GELECEK

Galatasaray'ın Carole'un bonservisinden 600 bin Euro gelir elde edeceği öğrenildi.

Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu.

Lionel Carole'ün Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunurken, yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için bu futbolcuyu satma kararı almıştı.

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