        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da bahar havası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da bahar havası!

        Galatasaray yönetimi, transfer dönemlerinde yaptığı hamlelerle eleştirileri övgüye çevirdi. Sarı-kırmızılılarda yüksek maliyetli transferi eleştirilen Uğurcan Çakır, Muslera'nın yerini doldururken, Suudi Arabistan'a transferi veto edilen Barış Alper Yılmaz da performansıyla takdir topladı. 75 milyon Euro'ya transfer edilen Osimhen değerini ikiye katlarken, ara transferde kadroya dahil edilen Noa Lang ise takıma hemen uyum sağladı.

        Transfer sürecinde taraftarın sert eleştirilerinin hedefi olan Galatasaray yönetimi, peş peşe gelen hamlelerle hem kulübün hem de futbolcuların yüzünü güldürdü. Eleştiriler yerini alkışa bırakırken, sarı-kırmızılı camiada taşlar yerine oturdu.

        İşte "her şerde bir hayır vardır" dedirten o gelişmelerin özeti:

        1- UĞURCAN ÇAKIR, MUSLERA'YI ARATMADI

        Muslera sonrası dönem için aylarca Ederson'un peşinde koşan Cimbom rotayı son anda Uğurcan Çakır’a kırmıştı.

        Uğurcan, sergilediği devleşen performansla hem efsane eldiven Muslera’yı aratmadı hem de kendisi için ödenen 28 milyon Euro’luk dev bonservis bedelinin hakkını kuruşu kuruşuna verdi.

        2- SARA, 10 NUMARADA MERTENS'İN VARİSİ OLDU

        Mertens’in yerini dolduracak bir "10 numara" transferi yapılmaması endişe yaratmıştı. Ancak o bölgeye çekilen Gabriel Sara, beklentileri aşan oyunuyla parladı.

        Brezilyalı oyuncu, gösterdiği klasla sadece takımı sırtlamakla kalmadı, Brezilya Milli Takımı’nın da radarına girmeyi başardı.

        3- OSIMHEN DURDURULAMIYOR: PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO’YU GEÇTİ

        Türkiye transfer rekorunu 75 milyon Euro ile kıran Victor Osimhen, değerine değer katmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki sansasyonel performansıyla fileleri sarsan Nijeryalı süper yıldızın güncel piyasa değeri şimdiden 100 milyon Euro barajını aşmış durumda.

        Sarı-kırmızılı idareciler Osimhen için 150 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine sahip.

        4- BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVLER SIRAYA GİRDİ

        Suudi Arabistan’dan gelen 35 milyon Euro’luk teklife rağmen satılmayan Barış Alper Yılmaz, doğru kararın ispatı oldu.

        Bir dönem kadro dışı kalsa da yeni sözleşmeyle moral depolayan milli yıldız, hem kariyer rekoru kırdı hem de Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı.

        5- LANG ROTASYONA GİRDİ

        Devre arasından önce 11'e aday futbolcu sayısı az olan sarı-kırmızılılarda Noa Lang'ın dahil olmasıyla birlikte Okan Buruk'un eli de rahatladı.

        Kanat rotasyonunda rekabet kızışırken Noa Lang'ın gösterdiği performans sarı-kırmızılı taraftarı da mest ediyor.

