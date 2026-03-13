Galatasaray'da bahar havası!

Transfer sürecinde taraftarın sert eleştirilerinin hedefi olan Galatasaray yönetimi, peş peşe gelen hamlelerle hem kulübün hem de futbolcuların yüzünü güldürdü. Eleştiriler yerini alkışa bırakırken, sarı-kırmızılı camiada taşlar yerine oturdu.

İşte "her şerde bir hayır vardır" dedirten o gelişmelerin özeti: