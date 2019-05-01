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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı. Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun koşulara başladığı duyuruldu

Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başlanan antrenmanın ana bölümünde dörde dört dar alan oyunları ve altıya altı dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Öte yandan, Fatih Terim'in torunları Yaman Çetin ve Nil Bahçekapılı'nın da antrenmanı izleyenler arasında yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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