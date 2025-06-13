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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'da bir devir sona erdi - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'da bir devir sona erdi

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal, 15 yıl formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekibe veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:29
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        Galatasaray'da bir devir sona erdi!
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        Milli basketbolcu Göksenin Köksel, 15 yıl formasını giydiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için veda mesajı yayımladı.

        15 sezon boyunca Galatasaray'a hizmet eden ve son 8 sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenen tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 379 Basketbol Süper Ligi, 195 Avrupa kupası, 27 Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 601 maçta sahaya çıktı.

        VEDA MESAJI

        Sarı kırmızılı kulüp yayınladığı veda mesajında, "Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı. Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı… Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı. Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi. Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikâyede, vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.

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