Galatasaray'da çifte kupaya rekor prim!
Süper Lig'deki puan farkını 5'e yükselten Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi. Çifte kupa hedefleyen Cimbom primi de buna göre belirledi!
Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe’yle arasına 5 puan fark koyan Galatasaray çifte kupaya doğru ilerliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdıran Cimbom iki kupaya 7 maç uzaklıkta. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda hem lig hem de kupa zaferi elde edilirse futbolculara rekor düzeyde prim dağıtma kararı aldı.
Kulüp son aylarda finansal anlamda önemli bir toparlanma sürecini geride bıraktı. Maaş ödemelerinin yanı sıra biriken galibiyet primleri tamamlandı ve tüm yükümlülükler yerine getirildi.
FIFA nezdinde borçsuz statüsüne kavuşan Galatasaray, bundan sonraki süreçte ödemelerini zamanında yapacağının garantisini verdi.
Yeni tesislerine taşınan sarı-kırmızılılarda antrenmanlarda iyimser bir hava göze çarpıyor.
Alınan son galibiyetler, finansal anlamda düzlüğe çıkılması sonrasında Başkan Dursun Aydın Özbek yönetimi, oyuncuları daha da motive etmek amacıyla elini cebine attı. Bodrum FK maçının ardından kutlama için soyunma odasına inen Özbek, Konya’da da takımı yalnız bırakmamıştı.