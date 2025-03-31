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        Galatasaray'da derbi hazırlığı

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:07
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        Galatasaray'da derbi hazırlığı!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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