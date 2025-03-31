Galatasaray'da derbi hazırlığı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.