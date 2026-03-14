Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı yeniden Aykutalp Derkan seçildi!
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçiminde Aykutalp Derkan yeniden başkanlığa seçildi. Derkan 554 oy alırken, rakibi Cengiz Ergani ise 528 oyda kaldı.
Giriş: 14.03.2026 - 17:05
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer aldı.
Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 10 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası Aykutalp Derkan'a 554 oy, Cengiz Ergani'ye ise 528 oy çıktı.Aykutalp Derkan yeniden Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.
DERKAN: KAZANAN GALATASARAY OLDU
Derkan, oylama sonrası yaptığı konuşmada, Galatasaray demokrasisi için çok önemli bir günü geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün sarı ve kırmızı renklerle yarıştık. Kazanan ise sarı-kırmızı oldu. Kazanan Galatasaray oldu. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ