Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı yeniden Aykutalp Derkan seçildi!

Eşiyle yaşadığı tartışmada elindeki pompalı tüfek ateş alan şahıs hayatını kaybetti

Hatay'da 3 çocuğunun annesi olan imam nikahlı eşiyle gerçekleşen tartışma esnasında yaşanan itiş kalkışta elindeki tüfek ateş alan ve çıkan saçmaların isabet ettiği 48 yaşındaki Hakan Uslu öldü. Uslu'nun imam nikahlı eşi D.S. kasten öldürme suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak (İHA)