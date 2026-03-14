        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı yeniden Aykutalp Derkan seçildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı yeniden Aykutalp Derkan seçildi!

        Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçiminde Aykutalp Derkan yeniden başkanlığa seçildi. Derkan 554 oy alırken, rakibi Cengiz Ergani ise 528 oyda kaldı.

        Giriş: 14.03.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

        Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimli toplantısında Aykutalp Derkan, yeniden başkanlığa seçildi.

        Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer aldı.

        Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 10 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası Aykutalp Derkan'a 554 oy, Cengiz Ergani'ye ise 528 oy çıktı.

        Aykutalp Derkan yeniden Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.
        DERKAN: KAZANAN GALATASARAY OLDU

        Derkan, oylama sonrası yaptığı konuşmada, Galatasaray demokrasisi için çok önemli bir günü geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün sarı ve kırmızı renklerle yarıştık. Kazanan ise sarı-kırmızı oldu. Kazanan Galatasaray oldu. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Çok merak ediyorlardı!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Bir araya geldiler
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
