        Galatasaray'da Divan Kurulu zamanı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Divan Kurulu zamanı!

        Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:53
        Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

        Toplantıda Galatasaray'ın 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin yıllık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik sunumu gerçekleştirilecek.

        Sunumun ardından raporlarla ilgili üyelerin görüşleri alınacak.

