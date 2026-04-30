Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu!
23 Mayıs Cumartesi günü olağan genel kurul yapılacak Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Giriş: 30 Nisan 2026 - 21:19
ASİL
Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
YEDEK
Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanır Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ