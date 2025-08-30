Galatasaray'da Elias Jelert Southampton'a gidiyor!
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, Danimarkalı genç sağ bek Elias Jelert'i, Championship ekiplerinden Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Giriş: 30.08.2025 - 20:13 Güncelleme: 30.08.2025 - 20:15
Yaz transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in kiralanması konusunda Championship ekiplerinden Southampton'la anlaşma sağladı.
Önümüzdeki sezonu Ada'da geçirecek genç sağ bekin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak.
