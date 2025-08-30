Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Elias Jelert Southampton'a gidiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Elias Jelert Southampton'a gidiyor!

        Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, Danimarkalı genç sağ bek Elias Jelert'i, Championship ekiplerinden Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Giriş: 30.08.2025 - 20:13 Güncelleme: 30.08.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jelert İngiltere'ye gidiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaz transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı.

        Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in kiralanması konusunda Championship ekiplerinden Southampton'la anlaşma sağladı.

        Önümüzdeki sezonu Ada'da geçirecek genç sağ bekin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        Kızılderili aileden belgesellik bağ