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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Erden Timur sessizliğini bozacak! Canlı yayın bu gece - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Erden Timur sessizliğini bozacak

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bu gece katılacağı canlı yayında önemli açıklamalar yapacak ve merak edilen konulara dair açıklık getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:55
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        Erden Timur sessizliğini bozacak
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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bu akşam katılacağı canlı yayında sessizliğini bozacak.

        Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında eleştiriler alan ve bunlara duyduğu kırgınlığı yıllık olağan genel kurul toplantısında dile getiren Timur, genel kurulda büyük bir destek görmüştü.

        Galatasaray'ın Florya, Kemerburgaz, Mecidiyeköy projelerine dair son durumu paylaşacak olan Timur'un sarı-kırmızılı kulübün kısa ve orta vadedeki hedefleri, transferlerin perde arkası ve bundan sonraki projelerine dair açıklamalar yapması bekleniyor.

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