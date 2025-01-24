Gabriel Sara geri dönüyor!
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara için hedef maç belli oldu.
Galatasaray hem ligde hem Avrupa’da kritik bir viraja giriyor. Hatayspor beraberliğinden sonra 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçından da 1 puanla ayrılan Cimbom ligde Konyaspor’la karşılaşacak.
Haftaya Ajax’la UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar ilk 8 için sahaya çıkacak.
Kritik viraj öncesinde gözler de bir süredir sakatlığı bulunan Gabriel Sara’ya döndü.
Başakşehir’le oynanan kupa mücadelesinin son anlarında sakatlanan Brezilyalı orta saha Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarını kaçırdı.
Sara’nın eksikliğini hisseden sarı-kırmızılılar Dinamo Kiev maçı öncesi durumuna baksa da sağlık heyeti riske edilmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.
Bu hafta içi gerçekleşen antrenmanlarda da takımla çalışmalara başlayamayan futbolcunun durumu son taktik idman öncesi belli olacak.
Sara’nın Konyaspor mücadelesinde maç kadrosuna alınması ve oyunun gidişatına göre süre verilmesi planlanıyor.
Brezilyalı orta sahanın 11’e döndürülmesi için hedeflenen mücadele ise Ajax karşılaşması.
Oyuncunun sakatlıktan çıkıp tam hazır olmadan 11’de sahaya sürülmesi riski de beraberinde getiriyor.