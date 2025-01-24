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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara geri dönüyor!

        Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara için hedef maç belli oldu.

        Giriş: 24.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:07
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        Galatasaray hem ligde hem Avrupa’da kritik bir viraja giriyor. Hatayspor beraberliğinden sonra 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçından da 1 puanla ayrılan Cimbom ligde Konyaspor’la karşılaşacak.

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        Haftaya Ajax’la UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar ilk 8 için sahaya çıkacak.

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        Kritik viraj öncesinde gözler de bir süredir sakatlığı bulunan Gabriel Sara’ya döndü.

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        Başakşehir’le oynanan kupa mücadelesinin son anlarında sakatlanan Brezilyalı orta saha Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarını kaçırdı.

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        Sara’nın eksikliğini hisseden sarı-kırmızılılar Dinamo Kiev maçı öncesi durumuna baksa da sağlık heyeti riske edilmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.

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        Bu hafta içi gerçekleşen antrenmanlarda da takımla çalışmalara başlayamayan futbolcunun durumu son taktik idman öncesi belli olacak.

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        Sara’nın Konyaspor mücadelesinde maç kadrosuna alınması ve oyunun gidişatına göre süre verilmesi planlanıyor.

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        Brezilyalı orta sahanın 11’e döndürülmesi için hedeflenen mücadele ise Ajax karşılaşması.

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        Oyuncunun sakatlıktan çıkıp tam hazır olmadan 11’de sahaya sürülmesi riski de beraberinde getiriyor.

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        Okan Buruk ve sağlık heyeti Sara’yı daha uzun süreli kaybetme riskini göze almaktan çekiniyor.

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