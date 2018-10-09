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Galatasaray'da Garry Rodrigues seferberliği!

Galatasaray'da geçen sezon özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra performansıyla takımı sırtlayan ve bu sezonun en önemli hücum silahlarından olan Garry Rodrigues, sakatlıktan dönüşte iyi bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova mücadelelerin ardından Porto ve Antalyaspor maçlarında ortay koyduğu performans eleştirilere neden olurken Fatih Terim oyuncusuyla milli aradan sonra görüşecek

09 Ekim 2018 Salı, 09:26 | Güncelleme:

Galatasaray’ın geçen sezon kazandığı 21. şampiyonlukta en önemli pay sahibi olan oyunculardan biri olan Garry Rodrigues’in son maçlardaki formsuzluğu teknik heyetin canını sıkıyor... Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre takımın yıldızı gözüyle bakılan Yeşil-Burun Adalı sol kanat oyuncusu, Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova maçlarının ardından adeta durdu.

Akhisarspor deplasmanında skor 0-0’ken penaltı kaçırıp takımının mağlup olmasını engelleyemeyen 'Hızlı Garry’, Büyükşehir Belediyesi Erzurumzpor karşısında da ayağına gelen net fırsatları çok kötü değerlendirmişti. Ardından oynanan Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto deplasmanında skora etki edemeyen 28 yaşındaki futbolcu, Antalya önünde ise vasat performans gösterince 62. dakikada oyundan alınan ilk isim oldu.

Galatasaray adına rakip takımlara en ciddi tehdit olarak görünen Rodrigues’in bu durgunluğu da Sarı-Kırmızılılar’ı skor üretme anlamında etkiledi. Bahsi geçen son dört maçta Cimbom sadece 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Taraftarların büyük destek verdiği Garry Rodrigues’in son dönemde etkisiz kaldığını düşünen Terim de öğrencisinin milli takımından dönmesini bekliyor.

Göreve geldiği günden itibaren performansını en üst seviyeye çıkarmasına yardımcı olduğu başarılı oyuncuyla görüşecek olan deneyimli çalıştırıcı, öğrencisine güven aşılayacak.

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