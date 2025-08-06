Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.