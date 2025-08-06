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        Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi

        Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 19:12 Güncelleme: 06.08.2025 - 19:12
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        Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi!
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        Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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