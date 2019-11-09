Bu yaz kadrosunu 14 yeni isimle güçlendiren ve Transfermarkt'a göre Süper Lig'in en değerli takımı olan Galatasaray, hem Avrupa'da hem de ligde umduğunu bulamadı. Şampiyonlar Ligi'ne 4. haftada gol atamadan veda eden sarı-kırmızılılar, ligde de inişli çıkışlı performans sergiledi ve 11. haftaya 7. sırada girdi. Yaz aylarında büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılarda kadroya katılan yıldız isimler de beklentilerin uzağında kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen sezon devre arasına girmeden ocak ve haziran aylarını işaret etmiş, iki transfer döneminde yapılacak hamlelerle arzulanan Galatasaray'ı yaratacaklarını dile getirmişti. Ocak ayında 6 futbolcuyu kadrosuna katan ve 4 futbolcusuyla yollarını ayıran Galatasaray, bu yaz da büyük bir değişim geçirdi. Kiralık yollanan Valentine Ozornwafor ve kiralandıktan sonra bonservisi de bu yaz alınan Christian Luyindama dahil 14 transfer yapan sarı-kırmızılılar, orta saha ve hücum hattını baştan aşağı yeniledi.

Geçen sezonki kadroda bulunan Fernando, Badou Ndiaye'yle yollar ayrılırken yerlerine Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Steven Nzonzi kiralık olarak dahil edildi. Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralayan, kiralık Kostas Mitroglou'yla da yollarını ayıran sarı-kırmızılılar forvete de Radamel Falcao'yu bonservisiyle alırken Florin Andone'yi de kiralık olarak dahil etti.

30 YILIN EN KÖTÜSÜ!

Süper Lig'in 11. haftasına girilirken son 30 yılın en kısır dönemini geçiren Galatasaray, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor. Büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 6 maçtır forma giyemezken Falcao'nun yokluğunda görev alan Florin Andone ise çıktığı 8 resmi müsabakada 2 kez topu filelerle buluşturdu. Galatasaray, Süper Lig'in 10 haftasında sadece 11 gol atabildi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol atamayan tek takım olarak dikkati çekiyor. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı takım dışındaki ekipler ağları havalandırmayı başardı. Devler karşısında 4 maçta gol atamayan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca 33 şutla Şampiyonlar Ligi'nde en az şut çeken takım konumunda.

BEKLER VE KANATLAR DA İŞLEMİYOR!

Galatasaray forvetlerinin yanı sıra bek ve kanat oyuncularından da verim alamıyor. Tempoları nedeniyle eleştirilen Nagatomo ve Mariano'nun yanı sıra Babel ve Feghouli'nin performansları da hedef haline geldi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde en az isabetli orta açan takım olarak burada alanda da son sırada.

LINNES TERCİH EDİLMEDİ, MARIANO VE NAGATOMO SINIFTA KALDI

Sezon başında yabancı sınırlamasından Martin Linnes'in lisansı askıya alınması çok tartışılmıştı. Norveçli futbolcu, iki bek bölgesinde de başarılı maçlar çıkarmasına rağmen Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılırken yokluğu da çok arandı.

Şu ana kadar gol ve asist üretemeyen Mariano, performansıyla ligde bölgesinde oynayan oyuncuların ortalamasının da gerisinde kaldı. Dripling de 15, ofansif bire birlerde 17, defansif bire birlerde 17, hava topu bire birlerinde ise 19. sırada yer aldı. Mariano, başarılı dripling ortalamasıyla da 16. sırada yer alıyor.

Mariano gibi skora katkı veremeyen Yuto Nagatomo da performansıyla ligdeki sol beklerin gerisinde kaldı. Japon futbolcu sadece hava topu bire birlerinde ilk 3'e girebilirken ofansif ve defansif bire birlerlerde, başarılı orta ve başarılı driplingler sıralamasında ilk 10'da yer bulamadı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ KADROSU!

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında Galatasaray açık ara zirvede yer alıyor. 136,40 milyon Euro'luk değeriyle birinci olan Galatasaray'ı, 84,45 milyon Euro'luk değeriyle Beşiktaş takip ediyor.

Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusunun üçü de Galatasaray'da. Jean Michael Seri 25, Steven Nzonzi 23, Mario Lemina 15 milyon Euro'luk değerleriyle ilk üç sırada yer alıyor.