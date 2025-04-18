Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Galatasaray'da hedef 6! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da hedef 6! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında lider Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hata yapmaadn, bu maçı kazanarak maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak maç, RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.

        Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

        2

        G.SARAY İLE BODRUM 2. RANDEVUDA

        Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

        3

        BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

        4

        SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        5

        2 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

        Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak. Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

        6

        FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ

        Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

        7

        4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

        8

        EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

        Sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

        9

        İşte Galatasaray'ın Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...

        10

        MUSLERA

        11

        FRANKOWSKI

        12

        DAVINSON

        13

        ABDÜLKERİM

        14

        EREN ELMALI

        15

        TORREIRA

        16

        LEMINA

        17

        BARIŞ ALPER

        18

        YUNUS AKGÜN

        19

        GABRIEL SARA

        20

        OSIMHEN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı