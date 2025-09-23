Habertürk
        Galatasaray'da hedef gruplara kalmak - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef gruplara kalmak

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:54
        Galatasaray'da hedef gruplara kalmak!
        FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın Romanya ekibi ACS Sepsi-SIC'i ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

        Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak.

        Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

