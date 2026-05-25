Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu istifasını sundu!

Galatasaray’da yeniden başkan seçilen Dursun Aydın Özbek’in yeni listesinde yer almayan İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ’deki görevinden de istifa etti.

Bir önceki dönem kulübün yönetim kurulunda muhasip üye olarak görev yapan Hatipoğlu, Sportif AŞ’de ise başkan vekilliği görevini üstlenmişti.

Başkan Özbek’in önünü açmak isteyen Hatipoğlu istifa mektubunu bizzat başkana iletti.

Başkan Özbek’in Sportif AŞ’de yer almasını istediği Hatipoğlu, helallik isteyerek istifasının kabul edilmesini rica etti ve aktif görev almasa bile dışarıdan destek vereceğini ifade etti.

VEDA ETMİŞTİ

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla görevine veda etmişti.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Görev süreci boyunca birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: “İki yıllık dönem boyunca bu görevi bize layık gören başkanımız, yönetimimiz ve profesyonel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dönemde yapmış olduğum bir hata varsa affola diyorum ve hakkınızı helal edin diyorum.”

Galatasaray’da yeni yönetim kurulu mazbatasını 1 Haziran’da alacak; görev dağılımı bu tarihten sonra belli olacak.

Sportif AŞ atamaları da yine mazbata töreninden sonra gerçekleşecek; önceki döneme göre yeni isimler eklenecek.