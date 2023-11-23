Galatasaray'da Icardi sahaya indi
Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi. Uzun süredir iğneyle oynayan, milli arada ise tedavisine devam edilen Arjantinli yıldız takımla antrenmanlara başladı
Giriş: 23.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:54
Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Uzun bir aradan sonra takımla çalışan 30 yaşındaki golcü, antrenman sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.